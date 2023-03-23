Дортмундці впевнені, що їх суперник вдався до хитрощів перед очною зустріччю.

У Борусії не вірять у серйозний характер травм Джамала Мусіали. Нагадаємо, півзахисник Баварії залишив розташування збірної Німеччини через розтяг м'язів задньої поверхні стегна лівої ноги.

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За даними Bild, у дортмундському клубі вважають, що мюнхенці блефують щодо травми гравця. Вони очікують, що він зможе зіграти проти Борусії 1 квітня і готуються до матчу, зважаючи на те, що всі ключові гравці Баварії будуть доступні. Зазначається, що "чорно-жовті" бачать у цій ситуації схожість із травмою Кіліана Мбаппе, коли повідомлялось, що він не зіграє в Лізі чемпіонів, але у підсумку вийшов на поле.

Нагадаємо, що наразі в турнірній таблиці Бундесліги лідирує Борусія Д, маючи у своєму активі 53 пункти. Баварія посідає друге місце і відстає всього лиш на один бал. Тому в очному протистоянні визначиться лідер чемпіонату Німеччини.

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