Захисник "біло-синіх" Денис Попов зізнався, що киянам зараз не завадили б колишні оборонці, які переїхали в АПЛ.

"З Миколенком я на зв'язку, а з Забарним – ні. У Віталія все гаразд. Були трохи проблеми, хворів. Але зараз, слава Богу, все гаразд.

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Ми вже рік не бачилися. Зараз Динамо переживає непрості часи. Цих хлопців нам бракує", – сказав Попов у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці і відстає від лідера – Шахтаря – на 9 очок (у "гірників" ще є гра у запасі).

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