Український півзахисник Олександр Зінченко поділився емоціями після розгрому над Фулхемом у матчі 27-го туру чемпіонату Англії (3:0).

"Команда – вогонь. Важливі 3 очки на виїзді. Сухі ворота.

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Брат повернувся (Габріел Жезус вперше зіграв після травми, – прим.)", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Арсенал здобув розгромну перемогу в АПЛ, здолавши Фулхем. Зінченко вийшов у старті і провів на полі 72 хвилини.

"Каноніри" після 27-ми турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок.

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