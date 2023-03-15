Англія, АПЛ

7-й тур

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голи: Тоуні, 32, Вісса, 90+7

8-й тур

Брайтон – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Марч, 15

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У перенесеному матчі 7-го туру Саутгемптон приймав Брентфорд. Найгірша команда АПЛ пропустила в середині першого тайму: Ньоргор головою скинув на Тоуні і той з меж штрафного відкрив рахунок. Одразу по перерві Адамс міг зрівнювати, але з його ударом впорався Давід Райя. Попри надсолідну перевагу у володінні м'ячем від господарів, команди майже не били по воротах. Лише на сьомій (!!!) доданій хвилині Вісса зумів зробити рахунок переконливим і остаточним. Після 27-ми турів Брентфорд у турнірній таблиці йде восьмим, набравши 41 очко, Саутгемптон з 22-ма пунктами – останній.

У поєдинку 8-го туру Брайтон на своєму полі здолав Крістал Пелас. Господарі вийшли вперед ще до середини першого тайму: Мітома підхопив м'яч у центрі поля, протягнув його з десяток метрів і вивів Марча на ворота. Останній з лінії штрафного пробив у дальній кут – Вітфорд у падінні намагався дістати, але був безсилий. Після відпочинку непогані шанси подвоїти мали Еступіньян (удар низом) і Мак Аллістер (головою під поперечину), але чудово зіграв голкіпер. Перемога підняла Брайтон на сьому сходинку, принісши 42 очки, Крістал Пелас з 27-ма балами дванадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ