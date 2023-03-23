Збірна України в рамках підготовки до матчу з Англією проведе товариську зустріч з Брентфордом. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Здавалося б, що може піти не так з підготовкою до товариського матчу збірної? Для більшості країн дана тема є абсолютно буденною, але Україна ніколи не обирала нудний шлях. От і зараз ми отримали досить дивну історію перед ключовим поєдинком у відборі до Євро-2024.

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Тренувальний матч замість товариського

Віктор Вацко запевняє, що про товарняк з Брентфордом домовлявся ще Олександр Петраков. Інші інсайдери повідомляли, ніби УАФ вела перемовини щодо зустрічі з Марокко, але від цього варіанту згодом відмовились. У підсумку, все завершилось офіційною заявою УАФ – Україна зіграє з Брентфордом за зачиненими дверима, без представників ЗМІ та вболівальників.

Втім, окрім інсайдерів, ніхто й не обіцяв провести спаринг. УАФ не анонсувала його до останнього, сайт Брентфорда мовчить, англійські ЗМІ теж ігнорують дану тему. Була інформація, ніби Україна намагалась домовитись з "джмелями" щодо вболівальників та повноцінного стадіону, але не вигоріло – замість цього отримали тренувальний поєдинок з підвищеною відповідальністю, який проведуть на клубній базі. Буває.

Проблема в іншому – збірна знову не отримала нормального підготовчого матчу. І знову це сталося у надважливий момент. Нагадаємо, що минулого літа Україна готувалась до плей-офф відбору ЧС-2022, проводячи виставкові ігри з Ґладбахом, Рієкою та Емполі.

З чим Україна приїхала до Англії

Важко навіть згадати, коли у збірної України була настільки слабка заявка. Через травми стали недоступними Бущан, Різник, Забарний, Зубков і Конопля. Шапаренко теж в лазареті. Яремчук перебуває у дуже сумнівній формі, але й Довбик на старті весняної частини сезону не вражав.

Як наслідок, у збірну довелося викликати фулбека Мірошниченка з Олександрії, голкіпера Шевченка звідти ж та двох центрбеків СК Дніпра-1 (це найбільш вразлива ланка команди). Багатьох фанів обурила відсутність Сікана – втім, Данило все одно б не вийшов на Англію. Бондар теж загубився, хоча він міг би сформувати зіграну пару з Матвієнком.

Зате в заявку збірної України повертається Євген Коноплянка. Знайти об'єктивні причини для його виклику важко, але Руслану Ротаню краще видно. Так чи інакше, він не забрав місце у топ-футболіста – зліва можуть зіграти Мудрик, Судаков і Циганков.

Щоправда, Віктор перед матчем з Брентфордом застудився. Те ж саме сталося із Сидорчуком, в той час як Андрій Ярмоленко тренується за індивідуальною програмою.

Що буде відпрацьовувати Україна?

На Туманний Альбіон збірна України приїхала виживати. Команда буде відбиватись на Вемблі протягом 90 хвилин, граючи на нульову нічию. Брентфорд у цьому аспекті не найцікавіший опонент – "джмелі" працюють глибоким блоком, перекриваючи центр, створюючи 2-в-1 на флангах і караючи на контратаках.

Синій – команда контролює м'яч, червоний – суперник, сірий – "спірні" території. Розраховано за кількістю торкань м'яча.

Затискати "синьо-жовтих" підопічні Томаса Франка не зможуть, та і контрвипади будуть не настільки небезпечними без форварда Тоуні (він у заявці Англії).

Зате Брентфорд круто пресингує в першій фазі. Даний колектив є одним з найкращих в АПЛ за ефективністю тиску на білд-ап, причому так було і в попередньому сезоні. Достатньо згадати розгром МЮ на старті чемпіонату, аби зрозуміти цю перевагу – "дияволів" успішно накривали прямо перед їхнім штрафним. У перших таймах проти Ліверпуля та Тоттенхема точність суперника при стартових розіграшах падала до 70-80%.

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Під пресингом нашій команді завжди було важко, а скоро нам доведеться зустрітись з пресингом Англії на Вемблі. Брентфорд допоможе підопічним Руслана Ротаня підготуватись до британської інтенсивності – як у тактичному плані, так і в психологічному. Команда відчує ритм і встигне зробити висновки із неминучих помилок.

Крім того, Брентфорд надзвичайно потужний у ще одному важливому аспекті. Підопічні Томаса Франка лідирують в АПЛ за кількістю голів зі стандартів. Майже кожне відновлення гри, у якому можна одразу доставити м'яч у штрафний – в тому числі удари від воріт та аути – Брентфорд перетворює у стандарт.

Фоли із точок, звідки зазвичай розігрують, команда трансформує у повноцінні фронтальні штрафні. Томас Франк відправляє вперед центрбеків, розбиває команду на дві групи (часто залишаючи в офсайді кілька гравців, які не йдуть на першу передачу) і перевантажує зону підбирання.

Збірна Англії також крута на стандартах, а особливо ефективним цей компонент стає у матчах з Україною. Наші захисники критично вразливі при різноманітних кросах суперника – навіть на рівні УПЛ вони допускають серйозні помилки. Завдяки такому екзаменатору, як Брентфорд, підопічні Руслана Ротаня бодай трішки відпрацюють дану проблему.

Які склади виставлять тренери

Враховуючи тренувальний характер зустрічі, можна очікувати на експерименти від Руслана Ротаня. Можливо, він перегляне більшу частину гравців, виставивши різні склади на кожен із таймів.

Це було б слушним рішенням – Матвієнко й Попов вже мають досвід матчів проти суперкоманд, а от Сарапію, Сватку чи Мірошниченку треба відчути новий рівень.

Брентфорд сьогодні не виставить основу з об'єктивних причин. Форвард Тоуні викликаний до збірної Англії, голкіпер Райя перебуває у таборі Іспанії, а хавбеки Єнсен і Дамсгор заявлені за Данію. Центрбек Піннок бігає за Ямайку, фулбек Хікі – за Шотландію.

Питання також існують щодо готовності Айєра та Янельта – обидва пропускали суботній матч проти Лестера через невеличкі пошкодження. Саме тому сьогодні можна очікувати на появу значної кількості молоді та резервістів.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Враховуючи склад Брентфорда, можна очікувати на перемогу збірної України. Хочеться вірити, що цей матч дійсно дасть "синьо-жовтим" необхідні дані для битви з Англією. Звісно, інтенсивність з боку "джмелів" не буде топовою, але принципи організації пресингу та стандартів нікуди не подінуться.

Також футболістам необхідно відновити ігрову взаємодію й зрозуміти вимоги Руслана Ротаня. Хоча особливих проблем із цим не очікується – за своїми ідеями коуч близький до Андрія Шевченка. Матч з Брентфордом більш важливий для тренерського штабу, якому потрібна інформація щодо готовності команди.

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