Національна команда України зіграла товариський поєдинок проти Брентфорда. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч 23 березня 2023

Брентфорд Б – Україна – 0:2

Голи: Сваток, 22, Судаков, 65

Стартовий склад збірної України: Лунін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Бондаренко – Маліновський, Буяльський, Мудрик – Яремчук.

Україна (2 тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

"Синьо-жовті" у рамках підготовки до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії зіграли таємний спаринг – ні вболівальників, ні представників ЗМІ на поєдинку не було. Суперником команди Руслана Ротаня став дубль Брентфорда, за який виступає син Девід Бекхема – Ромео (щоправда, він залишився в запасі).

За згодою обох сторін було ухвалене рішення зробити матч закритим та не організовувати трансляцію. На трибунах були присутні лише представники офіційних делегацій команд та родини українських футболістів, які проживають за кордоном, інформує офіційний сайт УАФ.

Офіційний сайт Брентфорда повідомив, що у спарингу зіграли лише два футболісти першої команди – Понтус Янссон і Джош Дасілва. Українець Єгор Ярмолюк, який відновлюється від травми, у заявку Брентфорда не потрапив. Олександр Зінченко, Сергій Сидорчук, Анатолій Трубін і Андрій Ярмоленко теж були відсутні.

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У стартовому складі України вийшли, зокрема, Віталій Буяльський та капітан СК Дніпро-1 Олександр Сваток, для якого це дебют за національну збірну. Щоправда, у залік УЄФА цей матч не йде, тому дебют вийшов неповноцінним. На вістрі атаки шанс отримав Яремчук, який не забиває з жовтня минулого року. У воротах вийшов Андрій Лунін.

Для Руслана Ротаня ця гра була єдиною можливістю перевірити свою команду перед матчем з Англією не під час тренувань, а у трохи серйозніших умовах. З перших хвилин "синьо-жовті" захопили ініціативу і вийшли вперед на екваторі першого тайму.

Саме дебютант Олександр Сваток відкрив рахунок у матчі. Це сталося на 22-й хвилині після подачі Маліновського з кутового. Перший тайм завершився перевагою України з рахунком 1:0, хоча "синьо-жовті" мали ще моменти – стійка зіграла за Брентфорд, а Довбик і Ко не змогли заштовхати м'яч у ворота.

По перерві своє місце на полі зберіг лише Буяльський – інших 10 футболістів Ротань змінив. Мірошніченко, Сарапій і Микита Шевченко отримали свої перші ігрові хвилини у"синьо-жовтій" футболці.

У цьому складі "синьо-жовті" забили ще раз. Ударом з-за меж штрафного відзначився півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, для якого цей м'яч став першим у футболці національної команди. Наша команда мала ще кілька нагод, проте Коноплянка, Довбик, Циганков і Буяльський свої шанси не використали. Особливо небезпечним був момент останнього, але Віталій метрів з 10-ти не влучив.

2:0 – перемога команди Руслана Ротаня перед матчем з Англією, який відбудеться у неділю, 26 березня. Стартовий свисток на Вемблі пролунає о 19:00.