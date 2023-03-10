"Підготовка до Шахтаря йде повним ходом. Розбираємо суперника, аналізуємо його слабкі та сильні сторони. Будемо грати у наш футбол, який хоче бачити тренер.

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Для мене головне, щоб команда перемогла. Дуже важливо виграти у першому матчі другого кола. Щодо мене, то мої дії повинні оцінювати тренери, вболівальники. Буду старатись, щоб усі бачили мій прогрес та я міг допомагати команді.

З Віталієм Вернидубом ми грали на зборах, тому непогано відчуваємо та можемо підстрахувати один одного. Щасливий, що маю в парі досвідченого партнера, який здорово допомагає. Головне, щоб Кривбас здобував необхідний результат у кожному матчу та у нас була хороша взаємодія на полі", – цитує Бескоровайного офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, що Кривбас зіграє проти Шахтаря 12 березня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

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