"Досвід у Парижі став найкращим у моєму житті. Відхід із ПСЖ був, мабуть, найбільшою помилкою в моїй кар'єрі. Чому я покинув клуб? Мені повідомили: "Джіджі, ми дуже задоволені, але ти не гратимеш у стартовому складі в Лізі чемпіонів. Грати буде Ареола". Я вважав це рішення несправедливим. Сприйняв це надто емоційно і відмовився від 10 мільйонів євро.

Буффон не готовий зупинитися навіть в 45 – агент легенди озвучив умови для продовження кар'єри

Це було питання поваги. Як у березні тобі можуть сказати, що ти не будеш грати в наступному сезоні? Що це за гра? Це не спорт.

Щоправда, згодом я пошкодував про це рішення. Минуло буквально кілька ігор, у Парижі розчарувалися грою Ареола і взяли Кейлора Наваса.

Найкращим досвідом у моєму житті був ПСЖ. За два місяці після переїзду до Парижа я почувався в центрі світу, я говорив французькою, я розмовляв із людьми на вулиці. Той рівень футболу, який я бачив у ПСЖ, я більше ніколи в житті не побачу. Ми говорили собі, що виграємо Лігу чемпіонів, тому що ми сильніші за інших. Навіть мої діти досі питають, чому ми поїхали з Парижа", – наводить слова Буффона RMC Sport.

Буффон залишив ПСЖ у 2019-му році і приєднався до Ювентуса. Зараз Джіджі продовжує грати і в 45 років є основним воротарем Парми.

Неймовірно, але факт: легендарні футболісти, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів