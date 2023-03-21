Буяльський кинув стрілу в бік Шевченка і Петракова: "Деякі тренери збірної України не розраховували на мене"
Хавбек Динамо Віталій Буяльський сподівається приносити більше користі збірній України, ніж за часів попередніх тренерів.
"Дуже приємно повернутися у збірну, давно тут не був. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, головний тренер дасть зіграти кілька хвилин у матчах. Налаштований дуже добре.
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Чи чекав запрошення? Важко сказати, тому що не було ясності, хто стане тренером. Деякі тренери не розраховували на мене, тому приємно, коли зателефонували і сказали, щоб робив візу і готувався до збірної. Звісно, таке надихає", – сказав Буяльський у коментарі ВЗБІРНА.
Лідер Динамо вже кілька років поспіль є одним з найкращих атакувальних півзахисників УПЛ, однак за часів Шевченка та Петракова часто просиджував матчі в запасі або ж взагалі не отримував виклики. Зараз Віталію вже 30, а в його активі всього 9 ігор за збірну України.
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