"Дуже приємно повернутися у збірну, давно тут не був. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, головний тренер дасть зіграти кілька хвилин у матчах. Налаштований дуже добре.

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Чи чекав запрошення? Важко сказати, тому що не було ясності, хто стане тренером. Деякі тренери не розраховували на мене, тому приємно, коли зателефонували і сказали, щоб робив візу і готувався до збірної. Звісно, таке надихає", – сказав Буяльський у коментарі ВЗБІРНА.

Лідер Динамо вже кілька років поспіль є одним з найкращих атакувальних півзахисників УПЛ, однак за часів Шевченка та Петракова часто просиджував матчі в запасі або ж взагалі не отримував виклики. Зараз Віталію вже 30, а в його активі всього 9 ігор за збірну України.

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