Михайло Мудрик проти Віталія Миколенка. Обидва почали в запасі, зате їм знайшлося місце у буклеті, який випустили господарі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Евертон на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Поттера розвинула непогану ходу і розраховувала продовжити успішну серію проти борця за виживання. "Іриски" ж із Шоном Дайчем на чолі вигравали лише в рідних стінах, але ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті, тому повинні битися за результат у кожній грі навіть проти історично незручних суперників.

Челсі – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Жвавий початок. Уже на 3 і 5 хвилинах обидва центральні хавбеки Челсі приклалися на межі штрафного. Пулішіч, який замінив у стартовому складі Мудрика, прокидав на лівому фланзі повз кількох суперників – спокійно накрили третім. Ковачіч ще й Фелікса знаходить у штрафному, другий удар звідти майже проходить – блок і кутовий. На подачі стандарту Чілвел, Хаверц головою гатить зовсім поруч з хрестовиною. Челсі видав непоганий старт. Послідовність, швидкий рух м'яча, вдалі паси між щільними оборонними лініями і навіть виграні дуелі на другому поверсі.

Миколенко зіпсував настрій резервісту Мудрику: відеоогляд матчу Челсі – Евертон – 2:2

Кілька поспіль моментів, які псували лише остання дія Фелікса. То португалець загубить вихід 2 на 1, то не замкне пас Чілвела, то подасть над воротами. Все-таки вдалося Евертону втягнути Челсі у свою улюблену стихію боротьби. Добрий десяток хвилин не було ударів, одні намагання розтягнути оборону гостей. У підсумку таки вдалося вивести Фелікса на непогану позицію. Перед ним відкривалися дві можливості віддати на вільних партнерів, але португалець звично для себе проігнорував і Хаверца, і Джеймса.

Примітивно грає Пулішіч, який сьогодні діє переважно на фланзі Мудрика. Фелікс і Хаверц часто міняються позиціями. Хвилина Кулібалі. Спочатку зупинив прохід Макніла, який накрутив двох і отримав купу простору. Потім зняв верх і заблокував дальній удар за якихось пару секунд. Евертон намагається скористатися тим, що лондонці тримають купу одиниць біля чужого штрафного. Однак за 45 хвилин у команди Дайча лише 3 дальні спроби. Енцо видає свою звичну магію. Елегантно обернувся і не менш красиво обіграв, заробивши перспективний штрафний і жовту для Макніла. Хаверц тонко розіграв з пасом у центр, "іриски" тримаються.

З таким Годфрі ой як непросто буде Миколенку повернутися в основу. Найбільше виносів (6), перехоплення, заблокований удар, відбирання. Лише по одній програній дуелі та проходу суперником на дриблінгу дозволив собі англійський конкурент Миколенка. Ніби нічого надзвичайного, але максимально надійно і без помилок, права на які тут просто немає. У Челсі з 72% володіння лише 0,68 очікуваного гола. Ніби й ходили поруч з взяттям воріт, але так і не спромоглися видати довший відрізок, в якому Евертон би страждав і залежав лише від фортуни.

Настільки не проходять ці верхові подачі, що Хаверц на кілька стандартів поспіль навіть не йшов у штрафний. Евертон так посміливішав, що почав залучати великі сили пресингу в атаку. Грей ледь не продерся крізь кількох захисників. Та ці моменти дещо оголяли редути, які вже не мали такої щільності. І ось вам пропущений навіс Чілвела – Пікфорд виручив після удару Хаверца, якого не встиг прикрити Годфрі. А потім ще й божественна діагональ Енцо на все того ж лівого захисника. Простріл Чілвела вибили прямо на ногу Фелікса, який відрив лік своїм голам на Стемфорд Брідж.

Кулібалі не встиг закрити Івобі. Це штрафний і жовта, які могли перерости у ще одне покарання. Ідеальний навіс Грея приймав Кін. Майклу ніхто не заважав у воротарському, але центрбек гостей недостатньо акцентовано кивнув головою. Пулішіч забив у крутій контрі з асистоv п'ятою від Фелікса, але португалець заліз у відвертий офсайд. Американця на 62 хвилині замінив... Галлахер. Відразу ж показали Мудрика, який розминався в очікуванні свого шансу. Челсі якраз сів ближче до своїх воріт, шукаючи простір для контратак. Однак Поттер знову та вкотре занадто перестраховується.

Ман Сіті жорстоко побив свою легенду в Кубку Англії – 14:0 з 9 голами Холанда за тиждень

Лондонці догралися з вогнем. Серія кутових – це великий шанс для команд Дайча. Дукуре після удару Тарковскі закидає у ворота, поки Кепа безпорадно піднімає руки, чомусь присівши. Хаверц виніс, але вже з-за лінії. Ось і Галлахер "феєрить". Спокійно обкрадають Конора на фланзі, потім він не реагує на старання Ковачіча в центрі поля,проста втрата. Ну, а Евертон, здавалося, відчув свою гру. Щоправда аж занадто. Джеймс обігрався з Феліксом, Годфрі зачепив Ріса за ногу, Тарковскі теж додав. VAR довго перевіряв момент, але таки призначив пенальті. Хаверц спокійно реалізував пенальті.

Лофтус-Чік замінив Ковачіча, все менше місця для виходу Мудрика. Миколенко на 84 хвилині з'являється на полі. Замість... Коулмена, а не Годфрі. Челсі знову дозволив Евертону провести серію ударів і вдруге поплатився. На 89 хвилині зіграли заміни Дайча. Кепа невдало вибив, Миколенко закинув на Дукуре, той у дотик прокинув Сіммсу, який прошив іспанського голкіпера. Відзначаємо в обох пропущених голах вину Кулібалі. Спочатку разом з Фофана не дограв на стандарті (там ще й Ковачіч "відзначився"), потім надто легко дав себе обіграти резервісту суперника. На 5 компенсованій Хаверц традиційно для себе не забив з кількох метрів, Бадіашиль теж не зміг занести.

Заміни і стиль гри Поттера знову під шквалом критики. Навіщо було так притискатися, віддавати ініціативу, якщо не було достатніх сил для контратак? Коли побачив, що шаблонний вихід на заміну Галлахера (лондонці вели в рахунку, а Конор незмінно міняв гравця атаки, Фелікса – в кожній з 3 попередніх виграшних зустрічей), не спрацював ні в креативі, ні в надійності, чи не варто було поставити на швидкість Мудрика? Адже де-де, а в момент розкриття зон у чужій обороні Михайло міг би спрацювати ідеально. Поттер отримав для цього дві нагоди, але щоразу обирав варіант зіграти безпечніше, засушити. По суті побоявся випустити Мудрика, дотискати з позиції сили. Віддав переможний матч, полегшивши завдання Дайча. Як наслідок, Евертон цілком заслужено відстояв надважливу нічию, набрав 26 бал і піднявся на 15 місце. У Челсі залишилося 38 пунктів.

Тоттенхем втратив очки у матчі з шістьма голами, Борнмут без Забарного зазнав розгрому, Лідс перестріляв Вулверхемптон