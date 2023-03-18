Михайло Мудрик проти Віталія Миколенка. Щоправда обидва українці починають у запасі. Поттер зробив 3 зміни у стартовому складі. Мудрик, Кукурелья і Лофтус-Чік поступилися місцем Пулішічу, Бадіашилю та Джеймсу. Дайч знайшов свою золоту основу, тож нічого не міняє. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Евертон на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Поттера набрала переможну ходу і розраховувала продовжити успішну серію проти борця за виживання, з яким історично лондонці видавали непогані результати. Натомість "іриски" з Шоном Дайчем вигравали лише в рідних стінах. Де дивитися матч Челсі – Евертон онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Україна ризикує забути про ЛЧ, але є плюси – Шахтар проти... Мудрика, пастка для топового Зінченка