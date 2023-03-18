Челсі подарував очко Евертону (2:2) у 28 турі англійської Прем'єр-ліги 2022/23. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перший тайм завершився "сухо", але другий подарував глядачам аж 4 голи. Все почалося з більярдного удару Феліша під дальню стійку. Евертон відігрався зусиллями Дукуре, проте швидко "привіз" пенальті – Годфрі, який витіснив Миколенка з основи, заплів ноги Джеймсу. Хаверц реалізував вирок.

Челсі втратив перемогу над Евертоном – конкурент Миколенка привіз пенальті, українець віддав вирішальний передасист

Мудрик так і не вийшов з лави запасних Челсі, а от Миколенко отримав бодай 10 хвилин від Дайча. Саме Віталій розпочав рятівну атаку Евертона, яка завершилася голом іншого "джокера" – Елліса Сімса.