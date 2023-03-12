Челсі перехопив вундеркінда з-під носа Ньюкасла
12 березня 2023 - Читать на русском
Нападник Дужан Річардс став гравцем Челсі.
Челсі завершив перехід вундеркінда з Ямайки Дужана Річардса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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На 17-річного нападника претендував Ньюкасл, але лондонці випередили "сорок". Вирішальну роль відіграв директор Джо Шилдс.
До цього Дужан Річардс виступав за ямайський Фінікс Ол Старс.
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