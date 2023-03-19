Фан-акаунт "синіх" поділився спогадами про ті часи, коли український форвард грав на англійських полях. В соцмережах з'явився гол Шевченка у ворота Тоттенхема, який був забитий 19 березня 2007 року.

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Нападник підхопив м'яч на правому фланзі, обігравши захисника, пробив із меж штрафного майданчика без шансів для голкіпера "шпор". Це був перший гол Челсі у ворота Тоттенхема в тому матчі. Переможний м'яч за "синіх" забив Шон Райт-Філліпс. У підсумку рахунок на табло був 2:1 на користь Челсі.

On This Day in 2007, Andriy Shevchenko scored THAT goal against Spurs. What a strike #CFC pic.twitter.com/4RsWl3MWYv — CFC-Blues (@CFCBlues_com) March 19, 2023

Нагадаємо, що Андрій Шевченко виступав за "синіх" в період з 2006 по 2009 роки. Разом з Челсі він завоював Кубок Англії, Кубок англійської Ліги та Суперкубок Англії. Загалом в АПЛ українець зіграв в 48 матчах та забив 9 голів.

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