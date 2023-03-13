Під час літнього трансферного вікна "сині" виставлять на продаж одразу 11 футболістів, інформує AS з посиланням на The Athletic. На кількох вже є потенційні покупці.

Челсі перехопив вундеркінда з-під носа Ньюкасла

У послугах Бена Чілвелла особисто зацікавлений Хосеп Гвардіола, який прагне бачити футболіста в Манчестер Сіті. На Мейсона Маунта націлені Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Під "скорочення" потраплять також Матео Ковачіч, П'єр-Емерік Обамеянг, Крістіан Пулішіч, Рубен Лофтус-Чік. Позиції усіх похитнулись цього сезону. До списку включать ще Сесара Аспілікуету, який влітку був близький до переїзду у Барселону, Конора Галлахера та Хакіма Зієша (обоє могли піти взимку).

Кай Хаверц та Рахім Стерлінг приїхали у Лондон в статусі зірок, але поки не сяють. У німця всього 8 голів у сезоні, в англійця 7 та ще й туманні перспективи. Хоч агент екс-гравця Сіті запевняє, що той хоче продовжувати грати у Челсі, клуб планує виставити на продаж і його, і Хаверца.

Спокійними можуть бути зимові новачки, на яких витратили 366 мільйонів євро. Зокрема, нашого Михайла Мудрика, який нарешті відзначився асистом, продавати поки не збираються.

Нагадаємо, "сині" йдуть десятими у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони єврокубків на 7 пунктів. Куди кращі результати в Лізі чемпіонів – колектив Грема Поттера вибив Борусію Дортмунд і чекає на суперника у чвертьфіналі.

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