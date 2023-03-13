Челсі виставить на продаж аж 11 гравців – доля Мудрика, дует бажаних та вчорашні зірки
Лондонський клуб влітку продовжить процес перебудови. На двері вкажуть низці гравців.
Під час літнього трансферного вікна "сині" виставлять на продаж одразу 11 футболістів, інформує AS з посиланням на The Athletic. На кількох вже є потенційні покупці.
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У послугах Бена Чілвелла особисто зацікавлений Хосеп Гвардіола, який прагне бачити футболіста в Манчестер Сіті. На Мейсона Маунта націлені Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
Під "скорочення" потраплять також Матео Ковачіч, П'єр-Емерік Обамеянг, Крістіан Пулішіч, Рубен Лофтус-Чік. Позиції усіх похитнулись цього сезону. До списку включать ще Сесара Аспілікуету, який влітку був близький до переїзду у Барселону, Конора Галлахера та Хакіма Зієша (обоє могли піти взимку).
Кай Хаверц та Рахім Стерлінг приїхали у Лондон в статусі зірок, але поки не сяють. У німця всього 8 голів у сезоні, в англійця 7 та ще й туманні перспективи. Хоч агент екс-гравця Сіті запевняє, що той хоче продовжувати грати у Челсі, клуб планує виставити на продаж і його, і Хаверца.
Спокійними можуть бути зимові новачки, на яких витратили 366 мільйонів євро. Зокрема, нашого Михайла Мудрика, який нарешті відзначився асистом, продавати поки не збираються.
Нагадаємо, "сині" йдуть десятими у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони єврокубків на 7 пунктів. Куди кращі результати в Лізі чемпіонів – колектив Грема Поттера вибив Борусію Дортмунд і чекає на суперника у чвертьфіналі.
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