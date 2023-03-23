П'єр-Емерік Обамеянг святкував перемогу Барселони після перемоги над Реалом у матчі чемпіонату Іспанії (2:1).

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг вирішив відвідати центральний матч 26 туру Ла Ліги між Барселоною і Реалом. Після перемоги каталонської команди з рахунком 2:1 габонський форвард відзначив успіх у роздягальні Барселони.

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Як інформує Diario Sport, босам Челсі не сподобалася така поведінка Обамеянга. Не став пом'якшувальним фактором і той факт, що П'єр-Емерік перейшов минулого літа в стан "синіх" якраз із Барселони.

Повідомляється, що сам Обамеянг хотів би повернутися в Барселону. Після звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера Челсі габонець втратив місце в основному складі лондонської команди.

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