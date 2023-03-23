Чвертьфінали жіночої Ліги чемпіонів

Ліон – Челсі – 0:1

Гол: Рейтен, 28

ПСЖ – Вольфсбург – 0:1

Гол: Янссен, 62 (пен)

У Челсі був базовий план гри, який спрацював: швидкі атаки. На 28 хвилині матчу Рейтан відкрила рахунок у матчі. Нагоду подвоїти його втратила Джеймс, коли влучила у стійку під кінець першого тайму. На початку другого тайму Соня Бомпастор, тренерка Ліона, вирішила зробити декілька змін, щоб розбудити своїх підопічних. Це не спрацювало. Англійська команда знову завдала кілька гострих ударів, але гравцям "синіх" не вистачило точності. Матч так і закінчився з мінімальною перевагою лондонців. Челсі – прокляття французьких клубів. У трьох протистояннях проти команд з Франції цього сезону англійці перемагали тричі. Після двох успіхів на груповому етапі проти ПСЖ (1-0, 3-0), вони здобули перемогу над Ліоном.

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У другому матчі цього ігрового дня зустрічалися ПСЖ та Вольфсбург. На початку гри парижанки провели кілька небезпечних атак, але забити в ворота гостей не вдалося. Перший тайм результативністю не порадував. На початку другого тайму Де Алмейда отримала другу жовту карту, а арбітр зустрічі призначив пенальті, який вдало реалізувала Янссен. У Вольфсбурга було декілька гарних моментів, щоб подвоїти рахунок у матчі, але вони ними не скористалися.

Матчі-відповіді чвертьфіналів жіночої Ліги чемпіонів пройдуть 30 березня. Нагадаємо, що у двох інших парах Баварія виявилася сильнішою за Арсенал (1:0), а Барселона перемогла Рому (1:0).

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