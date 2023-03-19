Чемпіон світу оформив 2+2, а його Атланта Юнайтед розбила Портленд Тімберс з рахунком 5:1.

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Особливо ефектним вийшов перший гол Альмади. Хавбек Атланти ідеально закрутив м'яч у дев'ятку зі штрафного на відстані 28-30 метрів. 21-річний Тьяго веде команду на вершині таблиці Східної конференції з розкішною індивідуальною статистикою – 4 голи та 4 асисти в 4 турах. У грудні він став чемпіоном світу зі збірною Аргентини, хоча зіграв всього 7 хвилин проти Польщі на груповому етапі.

Рік тому Атланта заплатила Велес Сарсфілд за Альмаду 16 млн доларів, що є рекордом МЛС. Ще тоді на мініатюрного хавбека з потужним ударом заглядалися європейські гранди (Реал, обидва Манчестери). Найближчого літа вони можуть знову спробувати придбати аргентинця.

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