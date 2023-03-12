Черговий рекорд Холанда у відеоогляді поєдинку Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:1
12 березня 2023 - Читать на русском
Манчестер Сіті мінімально переміг Крістал Пелас завдяки черговому голу Ерлінга Холанда. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Крістал Пелас – Манчестер Сіті на "Футбол 24".
завершено
78’ Ерлінг Холанд
Матч проходив під повним домінуванням Манчестер Сіті, а Крістал Пелас встановив неприємне для себе досягнення, ставши третьою командою з сезону 2003/04, яка не завдала жодного удару в площину воріт.
Манчестер Сіті здобув бліду перемогу над Крістал Пелас, впритул наблизившись до Арсенала
Втім, Ман Сіті довго не міг забити, аж до 78 хвилини, коли Гюндоган заробив пенальті. Холанд холоднокровно його реалізував та перевершив досягнення Агуеро, ставши другим гравцем "містян", який забив не менше 10 голів у домашніх та виїзних матчах АПЛ.
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