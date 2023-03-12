Матч проходив під повним домінуванням Манчестер Сіті, а Крістал Пелас встановив неприємне для себе досягнення, ставши третьою командою з сезону 2003/04, яка не завдала жодного удару в площину воріт.

Манчестер Сіті здобув бліду перемогу над Крістал Пелас, впритул наблизившись до Арсенала

Втім, Ман Сіті довго не міг забити, аж до 78 хвилини, коли Гюндоган заробив пенальті. Холанд холоднокровно його реалізував та перевершив досягнення Агуеро, ставши другим гравцем "містян", який забив не менше 10 голів у домашніх та виїзних матчах АПЛ.

3 - Crystal Palace have become the first team on record (since 2003-04) to fail to have a single shot on target in three consecutive Premier League matches. Blunt. pic.twitter.com/5kfiW8htDj — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2023