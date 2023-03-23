Кілька футболістів збірної України не зіграли в контрольному матчі з Брентфордом перед поєдинком відбору до Євро-2024 проти Англії.

Ярмоленко, Сидорчук, Зінченко та Трубін пропустили поєдинок з Брентфордом, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Андрій продовжує відновлення від пошкодження, тоді як капітан Динамо прихворів напередодні матчу. А от з Зінченком та Трубіним все добре – обом гравцям надали перепочинок.

До слова, Україна впевнено обіграла Брентфорд Б в секретному спарингу – за "синьо-жовтих" забивали Сваток та Судаков.

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