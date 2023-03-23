"Насправді такої інформації не чув, у ЗМІ не читав, що був інтерес з боку українських грандів. Ми знаємо, що грузинські гравці – часті гості в українській першості. Зараз у Шахтар теж перейшов наш гравець (Гочолейшвілі – прим.). Український чемпіонат – одна з найсильніших першостей.

Трансфер Кварацхелії в Наполі: війна в Україні пришвидшила перехід грузина в Італію

Нині вже ситуація змінюється. Після Кварацхелії багато європейських грандів і команд з топ-чемпіонатів стали інакше дивитися на грузинський ринок, на гравців. Вже є зацікавленість з боку італійських клубів, тому цілком можливо, що наступного сезону побачимо деякі трансфери грузинських гравців, які можуть опинитися в Італії чи іншому топ-чемпіонаті", – заявив Дгебуадзе в інтерв'ю Футбол 24.

Нагадаємо, Хвіча перебрався у Наполі з Динамо Батумі за 11,5 мільйонів євро. Його трансферна вартість вже зросла до 85 мільйонів, адже він проводить розкішний сезон – 30 матчів, 14 голів та 16 асистів.

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