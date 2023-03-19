Обидві команди доволі вдало розпочали друге коло змагань: Інгулець здобув 6 очок у матчах з Динамо та Металістом, а Чорноморець після перемоги над Вересом розписав нічию з Металістом 1925. Інтриги протистоянню додавала персона головного тренера петровців: Сергій Ковалець з травня 2020-го по лютий 2021 року тренував "моряків".

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Вже на 28-й секунді гості заробили право на пенальті. Бадібанга відгукувався на пас Брагару, Паламарчук не встиг на виході і завалив бельгійського легіонера. Ізраїльський форвард "моряків" Гай Хадіда з позначки розвів по кутах м'яч і голкіпера суперника.

Інгулець побіг відігруватись, але нічого особливого біля воріт суперника придумати не міг. Двічі Непогодов рятував одеситів від можливого гола: спочатку, вийшовши на перехоплення, прочитав траекторію польоту м'яча, прибрав руки і дозволив сфері пролетіти повз стійку, а згодом, від гріха подалі, вийшов далеко з воріт і перервав перспективну атаку петровців.

На 27-й хвилині вже Козак опинився на газоні у штрафному майданчику Чорноморця. Арбітр подумав і... виписав гравцю гірчичник за симуляцію. Наприкінці тайму Інгулець притис суперника на його частині поля, але з ударами ніяк не складалось. За 5 хвилин до перерви "моряки" впіймали суперника на контратаці: Алефіренко отримав довгий пас з центра поля від Хадіди, змістився до лінії штрафного і парашутом закинув м'яч за комірець Непогодову. Третій м'яч від Даниїла у третьому матчі поспіль! І гол плюс пас від дебютанта з Ізраїлю!

По перерві Кузик перевірив реакцію Паламарчука, пробивши по центру з далекої відстані – кіпер Інгульця завбрав без проблем. З кожною хвилиною дивитись на протистояння втомлених команд було відверто боляче: біганина в центрі поля, запекла боротьба незрозуміло за що, шалений брак при передачах і прийнятті м'яча... Одним словом, класична УПЛ.

Алефіренко обікрав захисника Інгульця біля кута штрафного і навісив на лінію воротарського – Юсов невдало пробив головою. У відповідь Головкін бив з-за меж штрафного майданчика – над поперечиною. За мить він же замикав передачу через себе від Марусича – знову вище. Зрештою, на 83-й хвилині Головкіну вдалось пристрілятись і забити дебютний гол в УПЛ: підступний удар для Непогодова під праву стійку – кіпер Чорноморця не бачив початку удару і не встиг зреагувати на постріл. Кравчук на четвертій доданій хвилині міг рятувати Інгулець, але з гострого кута не влучив у сітку.

Перемога принесла Чорноморцю 18 очок і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Інгулець з 19-ма пунктами залишився десятим.

Ворскла розписала нічию з Металістом 1925 – повітряна тривога зруйнувала переможні плани Скрипника і Ко