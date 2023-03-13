"Звичайно, Чорноморець припиняє дію контракту із Parimatch. Якщо компанія не має права працювати в Україні, то ми не співпрацюватимемо з нею. Контракт припинено тієї ж миті, коли проти компанії ввели санкції та вона стала в Україні нелегальною.

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На який термін у нас із ними було підписано угоду – це комерційне питання, я не можу на нього відповісти. Чи продовжимо ми співпрацювати з Parimatch, якщо санкції знімуть? Обговорюватимемо. Ми ж не знаємо, які санкції буде знято, а які залишаться", – розповів Генінсон в коментарі Fanday.

Нагадаємо, рішенням РНБО було заборонено діяльність букмекерської компанії Parimatch на території України. Цікаво, що вони були спонсором Шахтаря, СК Дніпро-1, Чорноморця та Львова.

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