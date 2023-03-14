Рада ФІФА готова затвердити новий формат чемпіонату світу. Зміни наберуть чинності вже на найближчому турнірі – у 2026 році.

ФІФА готується оголосити важливе рішення щодо змін у форматі проведення Мундіалю, які почнуть діяти з 2026 року. Реформа була неминучною, адже вперше в історії на ЧС зіграють 48 національних збірних.

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Саме це і стало ключовою зміною. На наступному чемпіонаті світу, який приймуть США, Канада і Мексика, 48 команд будуть розбиті на 12 груп по 4 збірні в кожній. Перші два місця, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті сходинки, будуть кваліфіковані до 1/16 фіналу турніру. Протягом 39 днів відбудеться 104 матчі замість нинішніх 64, повідомляє The Athletic.

Раніше на чемпіонаті світу було 8 груп по 4 команди. По дві найкращі з кожного квартету виходили в 1/8 фіналу. Відповідно, з 2026 року зросте кількість груп і додасться ще одна стадія.

Очікується, що проект затвердять на засіданні Ради ФІФА у Руанді, яке стартує вже сьогодні, 14 березня.

ФІФА планує скоротити час на підготовку збірних перед Мундіалем з 23 днів до 16, що трохи менше, ніж у попередніх літніх турнірах, але вдвічі більше, ніж гравцям було надано перед Чемпіонатом світу в Катарі.

Зазначимо, що початкова ідея полягала в тому, щоб створити 16 груп по три команди, але від цього варіанту відмовилися. Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу з футболу має розпочатися в червні, а фінал заплановано на 19 липня 2026 року.

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