"Якось, ще минулого року, ми зустрічалися з командою і проговорили, що нам треба додаткова мотивація, наприклад, за якісь місця в турнірній таблиці. Ми для себе ухвалили таке рішення...

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Якщо ми посядемо п'яте місце, я готовий від себе дати додаткову премію у вигляді п'яти мільйонів гривень на команду. П'яте місце – п'ять мільйонів гривень", – сказав Надєїн у коментарі YouTube-каналу Трендець.

До слова, п'яте місце в чемпіонаті України дозволяє стартувати з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, після 18-ти турів Верес йде у турнірній таблиці УПЛ на одинадцятій сходинці, набравши 18 пунктів. Від п'ятої сходинки команду Юрія Вірта відділяє 10 очок.

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