Нещодавно модель Джоана Санс офіційно оголосила про розлучення з бразильським гравцем, якого заарештували в Барселоні за звинуваченням у зґвалтуванні 23-річної молодої жінки. Дані Алвес важко переживає рішення коханої.

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За інформацією Eassim, гравець відмовлявся від їжі, відтоді, як дізнався про розлучення. Алвес повністю спустошений і дуже нервовий. Футболіст майже не виходить з камери. Він розповідав близьким, що дружина любить його та підтримує, та не очікував такого рішення.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебуває під вартою з 20 січня. Йому загрожує від 4 до 12 років ув’язнення, якщо його вина буде доведена у суді.

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