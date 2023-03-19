Головному тренеру Брайтона Роберто Де Дзербі дістався в суперники один із лідерів АПЛ. Стали відомі півфінальні пари Кубка Англії 2022/23.

Завдяки своїм бездоганним виступам Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Шеффілд та Брайтон отримали путівки до півфіналу Кубка Англії. Жеребкування наступного раунду відбулося сьогодні, 19 березня. Команда Роберто Де Дзербі зіграє проти МЮ, а підопічні Хосепа Гвардіоли зустрінуться з Шеффілд Юнайтед.

Два вилучення, дубль Фернандеша – Манчестер Юнайтед у важкому матчі здобув перемогу у чвертьфіналі Кубка Англії

Результати жеребкування півфіналів Кубка Англії 2022/23:

Брайтон – Манчестер Юнайтед

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед

Нагадаємо, що обидва матчі заплановані на 22 квітня. Фінал турніру відбудеться на Уемблі 3 червня.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals has been made



Who will be victorious at Wembley? — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023

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