Де Дзербі, наставник Зінченка та ще два претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ
Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі може вперше отримати нагороду.
В англійській Прем'єр-лізі визначили чотирьох претендентів на звання найкращого тренера в березні. Володаря нагороди буде визначено за результатами голосування вболівальників.
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У голосуванні візьме участь Мікель Артета, наставник Олександра Зінченка, Роберто Де Дзербі з Брайтона, тренер Астон Вілли Унаї Емері та Пеп Гвардіола із Манчестер Сіті. В березні Арсенал виграв всі чотири зустрічі, а "чайки" та "леви" не програли жодного із трьох матчів. Заслуги тренера "містян" скромніші – дві перемоги у двох іграх.
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