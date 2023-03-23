В англійській Прем'єр-лізі визначили чотирьох претендентів на звання найкращого тренера в березні. Володаря нагороди буде визначено за результатами голосування вболівальників.

Зінченко – фаворит на титул у боротьбі з Гвардіолою. Аргументи за Арсенал і Манчестер Сіті на фініші АПЛ

У голосуванні візьме участь Мікель Артета, наставник Олександра Зінченка, Роберто Де Дзербі з Брайтона, тренер Астон Вілли Унаї Емері та Пеп Гвардіола із Манчестер Сіті. В березні Арсенал виграв всі чотири зустрічі, а "чайки" та "леви" не програли жодного із трьох матчів. Заслуги тренера "містян" скромніші – дві перемоги у двох іграх.

Your shortlist for @BarclaysFooty Manager of the Month ️



Mikel Arteta

Roberto De Zerbi

Unai Emery

Pep Guardiola



Vote now ️ https://t.co/1aODPuEuVd#PLAwards pic.twitter.com/1CiggrY8W8 — Premier League (@premierleague) March 23, 2023

Зінченко вилетів з Ліги Європи – Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті