Антоніо Конте, ймовірно, покине англійський клуб ще до завершення сезону. Президент Тоттенхема Даніел Леві хотів би знайти нового наставника для своєї команди, поки йде міжнародна пауза. Найімовірніше, до кінця сезону обов'язки головного тренера виконуватиме Раян Мейсон, який вже обіймав цю посаду після звільнення Жозе Моурінью у 2021 році.

Тоттенхем може замінити Конте переможцем Ліги Європи

Як повідомляє The Guardian, керівництво Тоттенхема зацікавлене у запрошенні тренера Спортінга Рубена Аморіма. Наразі сума відступних за його контрактом із португальським клубом становить 20 мільйонів євро, проте після закінчення сезону вона знизиться до 15 млн євро. Також розглядаються кандидатури Венсана Компані, Маурісіо Почеттіно, Томаса Тухеля, Луїса Енріке та Роберто Де Дзербі.

Екс-наставник Шахтаря наразі очолює Брайтон, який перебуває на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ. Робота Де Дзербі з "чайками" вразила англійських експертів, тож не дивно, що він потрапив на радар топ-клубу.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках