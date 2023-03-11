Челсі потроху оговтується від серії невдач. Перемога над Лестером стала для підопічних Грема Поттера третьою поспіль у всіх турнірах. Сьогодні фахівець випустив у стартовому складі Михайла Мудрика.

АПЛ: Челсі переграв Лестер – Мудрик віддав гольовий пас, VAR поцупив гол українця, магія Енцо і Поттера, шалений фарт

Українець віддячив тренеру за довіру результативною дією. Гол Мудрика не зарахували через офсайд, але він не знітився й записав у свій актив асист на Ковачіча. Однак навіть перемога не дозволила Челсі піднятися з 10-го місця в турнірній таблиці.