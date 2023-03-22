"Кіліан Мбаппе – новий капітан збірної Франції. Антуан Грізманн – віце-капітан. Кіліан відповідає всім вимогам, щоб нести цю відповідальність. Він є ключовим гравцем як на полі, так і всередині команди.

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Мбаппе поставив усі галочки, щоб у якийсь момент стати ним. Цілком природно і логічно, що Кіліан став капітаном, особливо з точки зору того, що він цього також хоче. У нього вже був такий досвід. Питання не в тому, чи не надто велика відповідальність, а в тому, чи є у вас достатньо широкі плечі, щоб взятися за це, але ми з ним не хвилюємося щодо цього.

Він дуже добре знав, що мав можливість бути капітаном. Я говорив з ним, але, попри все це, віддати пов'язку Кіліану – не означає відібрати її в Антуана. У Грізманна ще є щось додаткове, він завжди був дуже важливим гравцем, я завжди довіряв йому в набагато складніші для нього періоди. Антуан з тим, що він робить на полі, є ключовою опорою в сенсі того, що він двигун нашої команди. Він був ним і залишиться надалі", – цитує Дешама RMC Sport.

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