Дешам оголосив список гравців на старт відбору до Євро-2024 – у заявку потрапили обидва сини Тюрама
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився із гравцями, які зіграють у відбіркових матчах на Євро-2024.
Французи 24 березня стартують у відборі на чемпіонат Європи-2024. В першому турі "сині" зіграють проти збірної Нідерландів на Стад де Франс, а 26 березня на підопічних Дешама чекає виїзд в Дублін до ірландців. На ці поєдинки було викликано 23 гравці. Про це офіційно повідомив твіттер команди.
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Воротарі: Ареоля, Меньян, Самба.
Захисники: Камавінга, Уеслі Фофана, Тео Ернандес, Конате, Кунде, Павар, Саліба, Упамекано.
Півзахисники: Юсуф Фофана, Рабйо, Чуамені, Кефрен Тюрам, Верету.
Нападники: Коман, Діабі, Жиру, Грізманн, Коло Муані, Мбаппе, Маркус Тюрам.
Слід зазначити, що вперше виклик від Дешама отримали Бріс Самба, голкіпер Ланса, Кефрен Тюрам, син легендарного захисника французів, який виступає за Ніццу, а також Веслі Фофана. Відзначимо, що Едуардо Камавінга перебуває у списку серед захисників. Наставник "синіх" під час чемпіонату світу був змушений випускати гравця Реала на позицію лівого латераля. Дешам продовжить цей експеримент.
Нагадаємо, у групу В потрапили Франція, Ірландія, Нідерланди, Греція, Гібралтар. У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які посядуть перше і друге місця. Володарі ще трьох путівок визначаться після стикових матчів Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.
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