Лише нещодавно футболіст став володарем Кубка африканських націй у складі збірної U-20. Тепер же пішов на підвищення.

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Як інформує прес-служба Федерації футболу Сенегалу, 20-річного динамівця і ще 24 гравців викликали у збірну U-23. Команді потрібно подолати фінальний раунд кваліфікації на Кубок африканських націй.

Суперником "левів теранги" будуть однолітки з Малі, дуель складатиметься з двох поєдинків – 22 і 28 березня вдома та на виїзді відповідно.

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