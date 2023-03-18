Діалло пішов на підвищення: динамівець у заявці Сенегала на кваліфікацію КАН
Вінгер Динамо Самба Діалло отримав новий виклик до лав національної команди.
Лише нещодавно футболіст став володарем Кубка африканських націй у складі збірної U-20. Тепер же пішов на підвищення.
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Як інформує прес-служба Федерації футболу Сенегалу, 20-річного динамівця і ще 24 гравців викликали у збірну U-23. Команді потрібно подолати фінальний раунд кваліфікації на Кубок африканських націй.
Суперником "левів теранги" будуть однолітки з Малі, дуель складатиметься з двох поєдинків – 22 і 28 березня вдома та на виїзді відповідно.
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