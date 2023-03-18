Для Динамо цей сезон в принципі важкий, однак старт весняної частини виявився просто катастрофічним. Кияни майже без шансів програли Інгульцю вдома, а перемога над СК Дніпро-1 сталася за жахливого футболу. В обох матчах "біло-сині" створили мізерну кількість гольових нагод, а також продемонстрували значні проблеми з просуванням м'яча. За загальним враженням гра підопічних Мірчі Луческу виглядає не краще за гру Металіста чи Львова, які борються за виживання.

Луческу: Настає момент, коли я повинен сказати, що це кінець

Структурна розібраність неабияк тривожить вболівальників Динамо, адже команда знову скотилась на четверту позицію – а сьогодні треба грати проти Зорі. Луганці набрали дуже пристойну форму. У першому колі кияни зазнали від них болючої поразки, хоча в складі були і Шапаренко, і Забарний, і Кендзьора, і Буяльський (а от зараз він дискваліфікований).

Тактичні проблеми Мірчі Луческу доводиться компенсувати спрощенням. Зокрема, у поєдинку з СК Дніпро-1 "біло-сині" відмовились від розіграшів у центрі й відкотились назад в оборону після забитого гола, віддавши м'яч супернику. В цьому аспекті Динамо зіграло краще, ніж з Інгульцем – 19-річний Дячук начисто вимкнув Довбика, а Кабаєв відчайдушно допомагав у боротьбі.

Частково проблеми киян пов'язані і зі свідомою перебудовою команди. Взимку клуб продав основних лідерів та суттєво розчистив склад, надавши шанс молодим футболістам або резервістам. Це робить гранда вразливим, адже завжди є ризик індивідуальних помилок – особливо дана особливість помітна по Караваєву, змушеному працювати праворуч, та по нестабільних центрбеках.

Словом, Динамо сьогодні буде непросто. Дехто навіть вважає, що Зоря – фаворит. Занадто вже переконливо виглядали луганці в перших турах. Спочатку вони вирвали перемогу над Ворсклою, забивши три голи після двох пропущених, а потім "чорно-білі" впевнено розбили Львів (3:1).

Окрім хороших результатів, варто відзначити й відчутний прогрес Бражка, Русина та Булеци. Володимир якісно веде гру через пас, Сергій прекрасно працює в ролі "десятки", а Назарій успішно відкривається під закидання й обігрує на дриблінгу. В активі цієї трійки – п'ять із шести голів у стартових двох турах.

Влітку вони теж виглядали круто, ставши архітекторами розгрому Динамо, тож сьогодні існує велика підозра на бан цих футболістів. Вони орендовані у київського клубу. Хоча, можливо, все обмежиться лишень однією-двома заборонами.

Попри такі успіхи, у Зорі є низка дуже серйозних вразливостей. Головна із них – бажання розкривати гру в обидва боки. Луганці мають доволі низьку точність пасів для позиційного футболу, тож доводиться витягувати суперника на себе й швидко контратакувати. Якщо Бражко та Булеца залишаються без тиску, то це працює, однак без їхніх передач футбол "чорно-білих" може швидко розвалитись.

При цьому команда свідомо йде на збільшення ризиків біля власних воріт, дозволяючи опоненту проводити по 10+ ударів.

Ще однією вразливістю Зорі є зона Батагова – одного з найкращих центрбеків за просуваннями м'яча через пас, але одного з найгірших в плані оборони (Арсеній є лідером за привозами). Під тиском він швидко губиться.

А у Динамо пресинг доволі інтенсивний (8,14 PPDA). Саме пресинг приніс киянам гол у ворота СК Дніпра-1. Нині історія може повторитись – можна не сумніватись, що підопічні Мірчі Луческу спробують атакувати саме зону Батагова.

У тому ж поєдинку з СК Дніпро-1 кияни довели, що навіть за найбільш несприятливих умов вони залишаються небезпечним колективом, який неприпустимо списувати до стартового свистка. Динамо може бути в будь-якій формі, але Зорі все одно буде непросто. Між тим, значення у цього поєдинку величезне.

Команда Патріка ван Леувена тримається третьою й випереджає Динамо на одне очко. А СК Дніпро-1 теж недалеко – киянам не вистачає до "спортклубівців" всього трьох залікових балів. Словом, результат зустрічі матиме суттєвий вплив на боротьбу за медалі та потрапляння в ЛЧ.

Кадрова ситуація

Динамо підходить до зустрічі із шаленими проблемами зі складом. В лазареті залишаються Бойко, Бущан, Лєднєв і Шапаренко, а Супряга недоступний після ДТП. За такого розкладу дискваліфікація Буяльського виглядає просто катастрофічною – Віталій є ключовим футболістом у системі дистрибуції "біло-синіх".

Крім того, є питання щодо позиції правого фулбека – Караваєв там виглядає просто жахливо, а Тимчик ще не готовий. Щоправда, Олександр проти своєї колишньої команди не зіграє через перебір жовтих. Можливо, дадуть шанс навіть Малишу, адже його награвали в даній ролі на зборах.

Невідомо, чи дадуть орендованим у Динамо футболістам Зорі право зіграти у матчі. Їхня втрата де-факто винесла б вирок луганцям ще до стартового свистка. Тим паче, що у Патріка ван Леувена і так багато проблем зі складом – в лазареті залишаються Мацапура, Шахов, Кирюханцев і Данченко. Останній був лідером "чорно-білих" за очікуваними асистами в першому колі УПЛ.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Нещерет – Малиш, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Беніто, Лонвейк, Кабаєв – Ванат

Зоря (з орендованими): Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишньов, Булеца, Антюх – Герреро

Зоря (без орендованих): Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Хахльов, Дришлюк – Чурко, Мишньов, Хлань – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Враховуючи відсутність Буяльського, від Динамо можна очікувати доволі важкого для перегляду футболу. Комбінаційна робота в центрі поля без нього завершиться ще більшим виносом, ніж у матчі з Інгульцем – ніхто у складі киян не відкривається й не пасує настільки якісно в обмеженому просторі й під тиском.

Для "біло-синіх" цілком робочою схемою став би інтенсивний пресинг на Батагова у першій фазі атак Зорі, а при просуванні луганців далі логічно було б відкотитись у низький блок, як з СК Дніпром-1. М'яч також краще віддати супернику – при точності пасів у 81% та без простору на останній третині луганці самі себе закопають. Якщо, звісно ж, Зоря захоче володіти м'ячем та перемагати (що далеко не факт).

З огляду на ці фактори, велику кількість голів ми навряд чи побачимо. Доля зустрічі залежатиме від того, як суперники працюватимуть у мікродуелях та реалізовуватимуть свої 2-3 моменти. Все вирішать індивідуальні якості та рішення футболістів – а прямо зараз Динамо й Зоря рівні в даному аспекті. Саме тому нічия здається цілком вірогідним підсумком поєдинку.

Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік