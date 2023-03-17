Зіркові постаті часто пов'язані з футболом. А деякі з них є палкими фанатами окремих клубів, через що входять в історію.

Чи знали ви, за кого вболіває Володимир Зеленський та Олександр Усик? А 2 Папи Римських? Чи, може чули, якому клубу віддав своє серце Елтон Джон? Якщо ні, гайда дивитись пізнавальне відео на YouTube-каналі Футбол 24.

Джеймс Бонд розгнівав фанів вибором команди, а Джон Сноу на роздоріжжі – за кого вболівають зірки кіно