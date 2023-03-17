Динамо чи Кривбас: за кого вболівають Зеленський, Усик та 2 Папи Римських
17 березня 2023 - Читать на русском
Зіркові постаті часто пов'язані з футболом. А деякі з них є палкими фанатами окремих клубів, через що входять в історію.
Чи знали ви, за кого вболіває Володимир Зеленський та Олександр Усик? А 2 Папи Римських? Чи, може чули, якому клубу віддав своє серце Елтон Джон? Якщо ні, гайда дивитись пізнавальне відео на YouTube-каналі Футбол 24.
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