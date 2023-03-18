Динамо дозволило Зорі заявити одного орендованого гравця на нинішню дуель, – Бурбас
18 березня 2023 - Читать на русском
Відомий інсайдер Ігор Бурбас спростував свою вчорашню заяву про те, що луганці не зможуть використати футболістів киян в очному поєдинку.
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"Динамо у грі проти себе дозволяє брати участь одному Бражку. Іншим двом орендованим у Зорю – зась.
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Саме тому у Булеци цими хвилинами індивідуальне тренування. А Бурда і так доліковує застуду", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Зорею відбудеться вже сьогодні, 18 березня. Початок зустрічі о 14:00. Перед очною дуеллю луганці у турнірній таблиці УПЛ йдуть третіми, маючи у своєму активі 34 очки, кияни з 33 пунктами – четверті.
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