"Луческу сказав, що готовий до відставки, але команду треба перебудовувати, вони втратили купу гравців. Дуже дивне виправдання, наче всі його суперники не втрачали гравців узагалі, а він такий бідний та нещасний. Та Динамо ще слабо втратило у порівнянні з тим же Шахтарем.

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Але ситуація дійсно парадоксальна, тому що його, з однієї сторони, вже запізно звільняти, з іншої – ніяких передумов для прогресу немає, це таке замкнуте коло. Мені здається, що Луческу вже не треба звільняти, тому що може бути ще гірше. Вже треба цей сезон з ним добити.

Я не кажу зовсім залишити Луческу, а вважаю, що треба міняти тренера вже у міжсезоння. Тому що він принаймні хоча б, можливо, тримає команду в якомусь страху. Я маю на увазі, що немає нічого іншого, немає інших інгредієнтів у цього тіста, але завдяки його авторитету та жорсткості воно хоча б якось тримається купи. Якщо зараз змінити тренера, то все це може просто розвалитися", – сказав Болотніков в ефірі KDK.

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки.

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