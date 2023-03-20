За основу була взята інформація з 75 ліг світу. Найбільше гравців віддає в оренду лондонський Арсенал – 25 гравців, повідомляє Football-observatory.

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Друга сходинка дісталась екс-клубу Маліновського – Аталанті (24 гравці), третє місце розділили аж три клуби – Інтер, Тальєрес та Брайтон (по 21 футболісту). Четверте місце ділять між собою Динамо, Ювентус та Манчестер Сіті – по 20 гравців.

Також у топ-10 опинились ще два представники АПЛ – Челсі (19) та Вулверхемптон (18).

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