Динамо опинилось у топ-10 клубів, які найбільше віддають гравців в оренду – домінація АПЛ та несподіваний лідер
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив аналіз орендних угод у футболі.
За основу була взята інформація з 75 ліг світу. Найбільше гравців віддає в оренду лондонський Арсенал – 25 гравців, повідомляє Football-observatory.
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Друга сходинка дісталась екс-клубу Маліновського – Аталанті (24 гравці), третє місце розділили аж три клуби – Інтер, Тальєрес та Брайтон (по 21 футболісту). Четверте місце ділять між собою Динамо, Ювентус та Манчестер Сіті – по 20 гравців.
Також у топ-10 опинились ще два представники АПЛ – Челсі (19) та Вулверхемптон (18).
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