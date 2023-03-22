Захисник Володимир Костевич вже завершив співпрацю з Динамо та знайшов новий клуб.

Польська Варта на своєму офіційному сайті повідомила, що Володимир Костевич став повноцінним гравцем клубу, паралельно розірвавши угоду з Динамо в лютому цього року.

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Контракт Костевича з Вартою розрахований до літа 2023 року з опцією продовження ще на сезон.

Додамо, що Володимир став гравцем Динамо в 2020 році, але так і не дебютував за киян. Наприкінці 2021 року Костевич перебрався до Руху на правах оренди, але вже 31 грудня повернувся до "біло-синіх".

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