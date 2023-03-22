Динамо попрощалось з гравцем, який не зіграв жодної хвилини – він вже знайшов новий клуб
Захисник Володимир Костевич вже завершив співпрацю з Динамо та знайшов новий клуб.
Польська Варта на своєму офіційному сайті повідомила, що Володимир Костевич став повноцінним гравцем клубу, паралельно розірвавши угоду з Динамо в лютому цього року.
Суркіс різко відреагував на чутки про перемовини Луческу з 4-разовим чемпіоном Франції
Контракт Костевича з Вартою розрахований до літа 2023 року з опцією продовження ще на сезон.
Додамо, що Володимир став гравцем Динамо в 2020 році, але так і не дебютував за киян. Наприкінці 2021 року Костевич перебрався до Руху на правах оренди, але вже 31 грудня повернувся до "біло-синіх".
"Усе, чого я досягнув – батькова заслуга": джокер Інгульця – про присвяту татові, український Донецьк і зустріч зі Срною