"Звичайно, ми розуміли, що це за матч. Якщо брати турнірну таблицю і весь чемпіонат, для нас це була дуже важлива гра. Ми готувалися з повною віддачею, хотіли перемогти сьогодні, здобути очки. Але такі помилки, яких ми припустилися в обороні... Один гол вирішує весь хід матчу.

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Динамо скористалося нашою помилкою і сіло в оборону. Кияни оборонялися, грали низько, не давали пробивати у другому таймі. Це не дуже було схоже на Динамо. Вони тягнули час, щось кричали, валялися. Я не розумію: Динамо – це гранд українського футболу, вони не повинні так поводитися.

Загалом, хлопці незадоволені. Вони хотіли здобути очки, перемогу хотіли, вони лізли вперед. Але це футбол, ми розуміємо, що одна помилка вирішує підсумок таких матчів.

Новачки в старті? Це було моє рішення. Є рівноцінні гравці у нас, які теж хочуть грати. Ми всім будемо давати шанс, а хто буде кращий – той буде виходити на поле.

Не опускатимемо руки. Будемо працювати, готуватися до кожного матчу, виходити і здобувати перемоги. Нам це потрібно. Думаю, вболівальники теж хочуть бачити перемоги СК Дніпро-1", – сказав Кучер у післяматчевому коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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