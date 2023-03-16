Легіонер "біло-синіх" Самба Діалло може стати одним з головних активів Динамо на літньому трансферному ринку.

Сенегальський півзахисник Динамо Самба Діалло міг покинути киян у зимове трансферне вікно, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, неназваний бельгійський клуб хотів придбати гравця за 8 мільйонів євро, однак Динамо відповіло відмовою.

До слова, 20-річний футболіст нещодавно став переможцем молодіжного Кубка Африки, здолавши у фіналі збірну Гамбії. Завоювання престижного трофею підвищить трансферну вартість капітана збірної Сенегалу U-20. Очікується, що Діалло може з'явитись в основі Динамо вже у найближчих матчах – футболіст стане додатковою опцією для Мірчі Луческу і може значно підвищити свою трансферну вартість.

Нагадаємо, Діалло підписав контракт з Динамо влітку 2021 року та був одним із лідерів бомбардирських перегонів як Юнацької ліги УЄФА минулого сезону (5 голів у 8-ми матчах), так і юнацької першості України (13 голів у 15-ти матчах). Угода сенегальця з киянами чинна до 2026 року.

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