Двобій 3 і 4 команд УПЛ 2022/23 очікували з особливим інтересом. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 14:00. Луганський клуб не програвав 6 турів поспіль і переміг киян у першому колі (3:2). Команда Луческу прагнула не відпустити задалеко Шахтар і скоротити відставання від зони Ліги чемпіонів. Румунський наставник вніс 3 перестановки в основу. Вимушено випустив замість Караваєва і Буяльського Тимчика та Гармаша. Також Царенко замінив Беніто, який не переконав проти СК Дніпро-1. Із 6 орендованих Зорею динамівців лише Бурда та Булєца не потрапили до заявки, тоді як Бражко, Русин та Антюх вийшли з перших хвилин.

Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Багато фолів від гостей на старті зустрічі. Жорстко дістається Гармашу, Вівчаренку і Тимчику. За фол проти останнього Русин навіть отримав жовту. Утім, кияни не можуть витягнути хоч якусь гостроту з численних стандартів. Згадки заслуговує хіба що кивок Дячука, який виграв повітряну дуель, на Попова. Денис лише рукою дотягнувся, судді не помітили, адже можна було і "гірчичник" виписати. Дячук уже вдруге за хвилин 15 небезпечно обрізався у високій позиції. Антюх протягнув, Попов у класному підкаті виручив партнера по центру оборони.

Динамо – Зоря – 0:1 – відео гола і огляд матчу УПЛ

План Зорі очевидний: намагатися пресингувати на чужій половині у пошуках втрат гравців Луческу. Якщо ж не виходить – сідати у низький блок і сподіватися на швидкі контри. Динамо відверто не вистачає ідей в нападі. Луганський клуб на відміну від дніпрян не спішить перехоплювати контроль м'яча. Відтак маємо на полі ситуацію, коли обидві команди задихаються у позиційному нападі, мріючи про свободу контратак.

Бий своїх – за такою тактикою діють орендовані динамівці. Антюх врізав по нозі Вівчаренку, який обігрував Дениса на лівому флангу. Жовта, як і в моменті, коли Тимчик чисто вибив у боротьбі спочатку з Герреро, а потім Русиним – це вже сумнівне рішення судді. Загалом команді Луческу на солідному рівні вдавалося вбивати контргру Зорі до перерви. Хоча перший удар у матчі за гостями. Дячук скинув під удар Бражку, але сам же і заблокував, і виграв подальше єдиноборство. Максим має все потужніший вигляд, якщо говорити суто про захисні обов'язки.

Кілька індивідуальних спалахів Царенка, якого сьогодні засунули на правий фланг, не отримують продовження. Кабаєв регулярно втрачає м'ячі, Ванат відрізаний, шалений брак динамівців, коли потрібно виконати останній пас. І знову Царенко хоч щось намагається придумати. Тонко в дотик кидає Антон у штрафний, однак партнерів на мить випереджає лівий захисник Зорі. Дячук і Кабаєв елегантно закидають діагоналі з просуванням на правий фланг, а ось до ударів справу доводить тільки суперник. Пройшов швидкий перехід гостей після втрати Царенка: Герреро через Мишньова покотив праворуч, Антюх без опіки бахнув вище з лінії штрафного. Це був єдиний удар у межах карного за весь тайм.

У Динамо чисельно значно більше атак, але контрвипади Зорі сумарно гостріші. На дві команди 2 удари, з яких 1 заблокований. Помилкова інфографіка від транслятора, який звідкись вирахував 3 постріли і 2:4 за сейвами голкіперів. Схоже, на цій грі засинають всі. Київ потроху прокидається на 47 хвилині. Кабаєв викотив під дальній удар Сидорчуку – ефектно, дещо невлучно. Надто часто пропускає Динамо закидання на Русина. Ось і цього разу лівий вінгер блискуче обіграв на фланзі Попова, після чого прострілив на протилежний край. Антюх на 49 хвилині став першим, хто влучив у площину воріт. Для Нещерета, втім, безпроблемний сейв.

Ще одна вбивча контра лівим краєм, тепер уже після стандарту Динамо. Тимчик невдало приймає на груди, Русин спокійно проходить Сидорчука, обігрується з Герреро і пробиває з кількох метрів у Нещерета. Кабаєв і Гармаш починають частіше зміщуватися поближче до Царенка на правий фланг. Там же проходить стіночка Ваната з Антоном, нападник господарів стріляє головою – перше влучання коменди Луческу на 53 хвилині трапилося. Дещо дивна потрійна заміна на 56 хвилині. Царенко, Гармаш і Кабаєв пішли відпочивати. Вийшли Перріс, Шепелєв і Волошин.

Якщо Гармаш і Кабаєв напрошувалися на заміну через постійний брак, то Царенко був одним із найгостріших. Батагов привозить під легким пресингом киян – Перріс і Сидорчук отримали трохи простору, покружляли у штрафному, але всі їхні спроби віддати/пробити заблокували. Антюх відтер і посадив Дячука на газон. Денис вийшов на ударний простір у штрафному, але не влучив у дальній. Стиль Зорі максимально простий із закиданнями уперед на швидких крайків, та це приносить значно більше гостроти, ніж всі потуги Динамо з перевагою в контролі м'яча.

Русина замінив орендований у Шахтаря центрфорвард Погорілий, тож Герреро перейшов на фланг, помінявшись краями з Антюхом. Кілька спроб ударів від динамівців у штрафному, однак все під тиском – якщо не блок, то промах. Дуже часто неправильні рішення ухвалює Перріс, зовсім не помітний Волошин, Шепелєв десь традиційно у сірій зоні. Заміни Луческу не дуже спрацювали, але румун не здається – на 75 хвилині Ваната міняє Рамірес.Сидорчук спочатку подарував Зорі атаку недбалим пасом у центрі, а потім на пару з Поповим ледь зупинив прохід Антюха. Денис уже було впав, але здійнявся на ноги та отримав болючий удар по нозі – справедлива жовта капітану Динамо.

Стандарт з лінії штрафного не дуже вдався Бражку – вище. Антюха у підсумку замінив Хлань. Штрафному від Лонвейка також забракло влучності, зате вдалося заробити кутовий. Рамірес після подачі Перріса пробив у руки Сапутіну. На 82 хвилині Зоря відкрила рахунок. Це 20-річний Хлань без перешкод прострілив з правого краю, снаряд пролетів через всіх динамівців, які пасивно дивились кіно. Герреро прошив рукавички Нещерета, і цей момент наочно показав якість замін обох тренерів.

Волошин непогано пробивав з дуги перед штрафним, але прямо по центру. Несподівано виникли проблеми в голкіпера гостей, але це й вся відповідь наприкінці зустрічі, змарновані й цілих 5 компенсованих хвилин. Зоря після цілком логічної другої в сезоні перемоги над Динамо відривається на 4 очки. У киян залишаються 33 бали з ризиком відпустити лідерів на щонайменше 9 пунктів.

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