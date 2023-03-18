Динамо та Зоря зустрічаються у 18 турі чемпіонату України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Двобій 3 і 4 команд УПЛ 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартує о 14:00. Луганський клуб не програвав 6 турів поспіль. Команда Луческу прагне не відпустити задалеко Шахтар, а також реваншуватись за поразку 2:3, що трапилася у першому колі.

Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік

У складі Зорі таки з'явився Володимир Бражко, права на якого належать Динамо. Саме він у першому колі забив переможний гол у ворота киян, а сьогодні знову отримав дозвіл зіграти проти Динамо. Сергію Булеці пощастило менше – чемпіон світу U-20 поза заявкою.

У Динамо є дві втрати – Буяльський і Караваєв дискваліфіковані. Справа у захисті вийшов Тимчик, а замість Віталія з перших хвилин грає Денис Гармаш. Крім того, шанс у стартовому складі отримав молодий Антон Царенко. Повернувся і Владислав Супряга, який нещодавно потрапив у ДТП. Він у запасі.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Царенко, Гармаш, Кабаєв – Ванат.

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Бражко, Дришлюк – Антюх, Мишньов, Русин – Герреро.