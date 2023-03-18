Двобій 3 і 4 команд УПЛ 2022/23 очікували з особливим інтересом. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 14:00. Луганський клуб не програвав 6 турів поспіль і переміг киян у першому колі (3:2). Команда Луческу прагнула реваншуватись, не відпустивши у відрив Шахтар і зберігаючи позиції поблизу зони ЛЧ.

Зоря переграла Динамо у матчі УПЛ – орендовані кияни помучили, жахіття команди Луческу без лідера і контраст замін

Втім, Динамо зазнало чергового фіаско в поточному сезоні. Гра йшла до нічиєї аж до 83 хвилини. Після передачі з правого флангу Герреро отримав м'яч у штрафному та пробив у дотик – Нещерет майже зупинив удар, але сфера зрадницьки перетнула лінію воріт.