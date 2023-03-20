Півзахисник Динамо Володимир Бражко, який нині виступає на правах оренди за Зорю, може достроково повернутися у київський клуб, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією Михайла Співаковського, це відбудеться не зараз, а ближче до кінця сезону, якщо президенти клубів зможуть домовитися.

До слова, оренда Бражка розрахована до літа 2024 року. У поточному сезоні 21-річний хавбек провів за луганців 18 матчів, в яких забив 4 голи.

Нагадаємо, Динамо в останньому турі поступилось Зорі з рахунком 0:1 і йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки. У луганців на чотири пункти більше.

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