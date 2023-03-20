"У вашу команду прийшли легіонери новачки: Перріс, Лонвейк, Рамадані. Ви повернули з оренди Діалло, який всім своїм виглядом і поведінкою показує, що він не хоче грати за цю команду. Для чого ви повернули Еріка Раміреса за кілька днів до початку другого кола?

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Напевне щоб вони грали, щоб посилили команду. А якщо вони, як говорить Луческу: "Легіонери за рівнем нижче за моїх футболістів". То для чого ви їх підписуєте?" – зауважив Вацко в програмі Вацко On Air.

Додамо, що Ерік Рамірес повернувся до Динамо цієї зими, але не відзначався результативними діями за киян. Рамадані не дебютував в офіційних матчах, а стабільне місце в основі здобув Джастін Лонвейк – цьому посприяла важка травма Шапаренка.

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