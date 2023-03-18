"У Динамо не вийшло нічого. Найголовніше завдання виходу з не найсильнішої групи Ліги Європи вони не виконали. Що тут сказати – яка була якість гри, такий і результат. Луческу каже, що у Динамо молода команда, пішло 11 футболістів за рік, але я можу навести власний приклад.

Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік

Коли я очолював Динамо, у нас теж пішло 11 футболістів, які були не на останніх ролях у команді: Коваль, Віда, Хачеріді, Морозюк, Рибалка, Ярмоленко, Антунеш, Мораєс, Гонсалес, Мбокані. Але ми своє завдання в єврокубках вирішували і з молодими хлопцями: виходили з групи, проходили перший етап плей-офф.

Тому Луческу не потрібно нарікати на те, що пішло 11 осіб. Для цього він і головний тренер – щоб давати результат. Коли Динамо виграло чемпіонат, усі лаври дісталися Луческу. Зараз у нього залишилися практично ті самі футболісти, вони ж не в один момент пішли. Але якість і результат, який показує Динамо – незадовільні. З усією повагою до Динамо, але за євросезон я поставлю їм двійку", – сказав Хацкевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Динамо у своїй групі Ліги Європи набрало одне очко і посіло останню сходинку, пропустивши вперед Фенербахче, Ренн та АЕК Ларнаку.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика