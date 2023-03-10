"Звісно, що Динамо – це дуже гарний подразник, і для нас це буде дуже важливий матч, як і наступні зустрічі теж, адже до кожного поєдинку ми готуємося, як до останнього. Звичайно, розуміємо, що у футболі не буває ніяких дрібниць. Якщо будемо зібраними й мати постійну концентрацію, то вважаю, що нам усе повинно вдатися.

СК Дніпро-1 вберігає себе від повторення форс-мажорів з легіонерами – новий пункт у контрактах

Але це футбол, за що ми його й любимо, адже він непередбачуваний і усе може статися. Так що загадувати наперед, що буде найважливіше – фізика чи тактика – дуже важко. Футбол перевертається за одну хвилину. Треба бути сконцентрованими і грати на команду. Якщо на полі будуть командні дії, то у нас буде щось виходити", – розповів Кучер на прес-конференції.

Нагадаємо, що матч між СК Дніпро-1 та Динамо відбудеться 12 березня. Наразі команда Кучера випереджає київський клуб на шість очков у турнірній таблиці УПЛ.

"У вересні пішов у 9-й клас, а через два місяці дебютував у Вищій лізі": від унікального рекорду до роботи на хімзаводі