Португальці розкрили дебютну заявку після зміни тренера – Роберто Мартінес прийшов на місце Фернанду Сантуша.

Збірна Іспанії оголосила революційну заявку від нового тренера – після ЧС "вижили" лише 12 гравців, старенькі дебютанти

До складу потрапили 26 футболістів. Мартінес вирішив обійтись без революцій – всього 3 зміни у порівнянні з чемпіонатом світу (Лейте, Інасіу та Жота). Багатьох цікавила доля Роналду, який завершував Мундіаль у статусі запасного і вже кілька місяців захищає кольори саудівського Аль-Насра. Втім, 38-річний капітан на місці та готовий покращувати свої неймовірні показники за збірну (196 матчів, 118 голів).

Додамо, що Португалія у березні проведе 2 поєдинки на старті відбору Євро-2024. Підопічні Мартінеса 23-го прийматимуть Ліхтенштейн, а 26-го зіграють на полі Люксембургу.

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