ПСЖ очікувано володів ініціативою, але окрім втраченого моменту Мбаппе майже не було чого пригадати в першому таймі до гола Солера. Карлос добив м'яч у ворота після дальнього удару Мбаппе.

ПСЖ після вильоту з ЛЧ ледь не зганьбився у Франції – Мессі та Мбаппе принесли перемогу в компенсований час

Втім, вже до перерви парижани пропустили – Онора втік від захисника та пробив Доннарумму. ПСЖ по перерві створив ще кілька нагод, але забити не вдавалось аж до 90 хвилини, коли Мессі з центра поля віддав на Мбаппе, Кіліан втік на рандеву з воротарем, обіграв його та закотив м'яч у порожні ворота.